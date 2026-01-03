Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від матчу 18 туру Серії А проти Кальярі. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Комо минулого разу переміг Лечче з солідним результатом, але якщо подивитися на те, як все склалося. Вміння страждати - це частина футболу, і ми також спробуємо зіграти, з 1-ї до 95-ї хвилини, але нам доведеться подивитися, що зробить наш суперник, і іноді нам потрібно реагувати.

Лечче - дуже поважний, історичний клуб, який випустив кількох важливих гравців. Ризик завжди полягає в тому, що гра не завжди йде за твоїм планом, але завжди треба викладатися на повну. Ми хочемо бути чудовими, але завжди перемагати, - пояснив Спаллетті.