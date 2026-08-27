Сергій Разумовський

Трабзонспор Руслана Маліновського завершив виступ у кваліфікації Ліги Європи та продовжить єврокубковий сезон у Лізі конференцій. У матчі-відповіді раунду плейоф турецька команда на виїзді розгромно поступилася Ференцварошу – 0:4.

Перший поєдинок у Трабзоні також завершився перемогою угорського клубу – 1:0. За підсумками двох матчів Ференцварош здобув переконливу перемогу із загальним рахунком 5:0.

Матч-відповідь став для Трабзонспора особливо складним через раннє вилучення Руслана Маліновського. Український півзахисник отримав пряму червону картку ще до середини першого тайму, залишивши свою команду в меншості за нульового рахунку. Українець, для якого це був червертий матч за новий клуб, задалеко відпустив м'яч і в'їхав у ногу супернику, який встиг накрити ігровий снаряд.

Незабаром після цього Ференцварош скористався чисельною перевагою та відкрив рахунок. Господарі пішли на перерву, ведучи в рахунку, а після відновлення гри остаточно перехопили контроль над протистоянням.

У другому таймі угорці забили ще тричі. Корбу подвоїв перевагу Ференцвароша, а згодом Деле реалізував пенальті. Наприкінці зустрічі Лістеш установив остаточний рахунок матчу – 4:0.

Становище Трабзонспора ще більше ускладнилося після другого вилучення. Лопеш Кабрал залишив поле через дві жовті картки, тому турецька команда завершувала гру вдев’ятьох.

Кваліфікація Ліги Європи. Раунд плейоф, матч-відповідь

Ференцварош – Трабзонспор 4:0 (1:0 – перший матч)

Голи: О'Дауда, 19, Корбу, 54, Деле, 59 (пен.), Лістеш, 86

Вилучення: Маліновський, 13, Лопеш Кабрал, 57