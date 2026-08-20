Трабзонспор з Маліновським і Салахом зазнали фіаско в Лізі Європи
Долю поєдинку вирішив один м’яч
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У першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи Трабзонспор зазнав домашньої поразки від Ференцвароша – 1:0.
Український півзахисник господарів Руслан Маліновський відіграв другий тайм. Колишній гравець Ліверпуля та вінгер збірної Єгипту Мохаммед Салах провів другий матч у складі Трабзонспора.
Матч-відповідь між угорською та турецькою командами відбудеться 27 серпня у Будапешті. Початок гри заплановано на 21:30 за київським часом.
Ліга Європи, 4-й раунд відбору
Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина) – 0:1
Гол: Закаріассен, 17.