Півзахисник турецького Трабзонспора Руслан Маліновський прокоментував поразку команди в першому матчі четвертого раунду відбору Ліги Європи з угорським Ференцварошем (0:1).

«Це був наш перший домашній матч. Ми хотіли перемогти. Наш суперник зумів реалізувати гольову нагоду, яку створив. Після пропущеного голу ми краще розпочали другий тайм. У нас були гарні моменти. Але ми просто не змогли забити.

Ми – дуже молода команда. У нас були гравці, які вперше відіграли повні 90 хвилин. Це був перший матч для нас, і для більшості гравців це був перший раз, коли вони відіграли повні 90 хвилин. Грати вдома чи на виїзді – це не має великого значення. Ми хочемо перемогти. Ми завжди боремося за це.

Атмосфера на стадіоні була чудова. Це було фантастично. Попереду у нас ще 90 хвилин. Я розглядаю цей матч як перший тайм. Попереду у нас ще 90 хвилин, які ми можемо виграти. Через три дні у нас буде важкий матч, до якого ми також хочемо добре підготуватися і показати, на що ми здатні», – цитує українця 61saat.