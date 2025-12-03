Безус забив дебютний гол за новий клуб
Українець допоміг своїй команді перемогти
близько 7 годин тому
Фото - ФК Анортосіс
Відбувся поєдинок у рамках 1/16 фіналу Кубка Кіпра, в якому Карміотісса приймала Анортосіс.
Український півзахисник гостей Роман Безус вперше забив гол за свою нову команду. Анортосіс здобув перемогу з рахунком 3:1.
Безус приєднався до клубу на правах вільного агента і підписав контракт до 31 травня 2026 року.
Кубок Кіпру, 1/16 фіналу
Карміотісса – Анортосіс – 1:3
Голи: Павлу, 77 – Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5.
