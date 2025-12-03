Довбик готується до повернення після травми
Артем майже місяць не грав в футбол
близько 8 годин тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик розпочав індивідуальні тренування після травми стегна, отриманої на початку листопада, повідомляє TuttomercatoWEB.
Після реабілітації Артем працював в режимі дворазових тренувань в залі, а тепер почав бігати на полі.
Раніше повідомлялося, що Довбик може допомогти Ромі у заключних поєдинках 2025 року.
Цього сезону Довбик провів 14 матчів в футболці Роми, забив 2 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.