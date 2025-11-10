Сергій Разумовський

Наступний суперник Динамо у Лізі конференцій, кіпрська Омонія, у неділю зіграла матч 10-го туру чемпіонату Кіпру. У Нікосії господарі приймали АПОЕЛ – зустрічалися перша і друга команди турнірної таблиці після дев’яти турів, Омонія випереджала суперника на два очки.

Старт вийшов вибуховим. Уже на 5-й хвилині після розіграшу стандарту і атаки другим темпом відзначився Ніколас Панайоту, але АПОЕЛ швидко відповів – на 11-й Маріус Корбу дальнім ударом із приблизно 25 метрів зрівняв рахунок.

Омонія створила більше гострих моментів і тиснула після перерви – двічі арбітри перевіряли, чи перетнув м’яч лінію, а гол у середині другого тайму скасували через міліметровий офсайд. На 72-й господарі таки проштовхнули м’яч у сітку завдяки Раяну Ммае, проте на восьмій компенсованій хвилині (за шести доданих) АПОЕЛ врятувався – після флангового прострілу забив Дімітріос Діамантакос.

Після 10 турів Омонія зберегла лідерство, але Аріс зрівнявся з нею за очками, а Пафос наблизився на відстань одного балу – обидва перемогли в цьому турі і відтиснули АПОЕЛ на четверту позицію. П’ятірку замикає АЕК Ларнака, що відстає від вершини всього на два очки.

Чемпіонат Кіпру, десятий тур

Омонія – АПОЕЛ 2:2

Голи: Панайоту, 5, Ммае, 72 – Корбу, 11, Діамантакос, 90+8

Нагадаємо Динамо зіграє з Омонією 27 листопада у четвертому турі загального етапу Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.