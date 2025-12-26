Павло Василенко

Дієго Марадона – справжня ікона світового футболу, тож не дивно, що пам’ятні речі легендарного аргентинця сьогодні коштують цілий статок. Днями на аукціоні з’явилася унікальна футболка Барселони, пов’язана з однією з найгучніших сторінок його кар’єри.

Наприкінці листопада 2020 року Дієго Марадона помер від серцевого нападу у віці 60 років. За свою блискучу кар’єру він виступав за Бока Хуніорс, Архентінос Хуніорс, Наполі, Севілью, Ньюеллс Олд Бойз та Барселону.

У каталонському клубі Марадона грав із 1982 по 1984 рік. За цей період він провів 58 матчів, забив 38 голів і віддав 23 результативні передачі. Разом із аргентинською легендою Барселона виграла Кубок Іспанії у 1983 році.

У наступному сезоні каталонці знову дісталися фіналу Кубка, однак поступилися Атлетіку з Більбао – 0:1. Той матч запам’ятався не лише результатом: Марадона завершив гру з розірваною футболкою. За даними іспанських ЗМІ, це стало наслідком сутички з гравцем суперника.

Після фіналу пошкоджену майку залишили в роздягальні та передали менеджеру з екіпірування. Оскільки футболка більше не підлягала використанню, жінка вирішила зберегти її як пам’ятний сувенір.

Згодом вона подарувала реліквію подрузі, а та – своєму синові. Через майже 40 років чоловік вирішив виставити легендарну футболку на аукціон. Як повідомляє Mundo Deportivo, торги одразу викликали шалений інтерес і перевершили всі очікування.

Після офіційної перевірки автентичності футболку Дієго Марадони було продано за 152 000 євро, зробивши її однією з найдорожчих пам’ятних речей в історії Барселони.