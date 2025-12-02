Павло Василенко

У справі про смерть Дієго Марадони стався несподіваний і різкий поворот. Суд у Сан-Ісідро ухвалив радикальне рішення, яке фактично обнуляє весь попередній процес.

Легендарний аргентинець помер у листопаді 2020 року, невдовзі після виписки з клініки. Причиною смерті став набряк легень, що спричинив зупинку серця. Та попри численні експертизи, повна картина останніх годин життя Марадони так і залишилася оповитою таємницями.

Через кілька років після трагедії родина подала позов, у якому вісьмох працівників лікарні – лікарів, медсестер, психіатра та психолога – звинуватили у недбалості та contributing до смерті 60-річної легенди.

За останні місяці у Сан-Ісідро відбулося 20 слухань, де заслухали 44 свідків. Проте процес зупинили. Як повідомляє TuttoMercatoWeb, суд визнав попередній розгляд недійсним через скандал: одна із суддів брала участь у документальному серіалі про смерть Марадони, що поставило під сумнів її неупередженість.

Тепер справу доведеться розпочати з нуля. Новий судовий процес стартує 17 березня 2026 року. Попереднє слухання призначено вже на вівторок – там визначать формат нового розгляду.

Якщо обвинувачених медиків визнають винними, їм загрожує від 8 до 25 років ув’язнення.

Протягом своєї кар’єри Марадона грав за Бока Хуніорс, Барселону, Наполі та Севілью, а також привів збірну Аргентини до титулу чемпіона світу.