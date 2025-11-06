Павло Василенко

Скандальна справа про смерть Дієго Марадони отримає продовження. Як повідомляє La Nacion, судовий процес відновиться 17 березня 2026 року.

Раніше розгляд було зупинено після того, як суддю Джульєту Макінтош відсторонили від посади через участь знімальної групи у слуханні без офіційного дозволу. Тепер сформовано нову колегію, яка знову розглядатиме справу легенди футболу.

Захист головного фігуранта, лікаря Леопольдо Луке, вимагав суду присяжних, однак суд відхилив це клопотання.

На лаві підсудних – вісім медичних працівників, обвинувачених у ненавмисному вбивстві за пом’якшувальних обставин. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 8 до 25 років ув’язнення.

Прокуратура стверджує, що під час домашнього лікування, де Марадона перебував після операції, умови догляду були неприйнятними. Саме там, 25 листопада 2020 року, він помер у віці 61 року.

Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, яка призвела до набряку легень.

Суд має з’ясувати, чи могла халатність медиків стати фатальною для одного з найвеличніших футболістів в історії.