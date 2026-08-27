Бондаренко дебютував за Аль-Ахлі в переможному матчі
Українець вийшов на заміну
Фото - ФК Аль-Ахлі
Відбувся матч 1/8 фіналу Міжконтинентального кубка ФІФА 2026.
Саудівський Аль-Ахлі приймав новозеландський Окленд та здобув мінімальну перемогу – 1:0.
Український хавбек Артем Бондаренко дебютував за новий клуб. 26-річний півзахисник, який перейшов із Шахтаря на правах оренди, вперше потрапив до заявки Аль-Ахлі та розпочав зустріч на лаві запасних. Бондаренко вийшов на поле на 62-й хвилині, замінивши Зіяда Аль-Джохані.
Аль-Ахлі вийшов до чвертьфіналу Міжконтинентального кубка. Наступним суперником саудівської команди 19 вересня стане Мамелоді Сандаунз із ПАР, переможець африканської Ліги чемпіонів.