Павло Василенко

Відомо, скільки Шахтар розраховує отримати за трансфер півзахисника Артема Бондаренка в Аль-Ахлі.

«Наскільки відомо мені, трансфер українського хавбека оцінюється в орієнтовні 8 млн євро. Але це аж ніякі не захмарні 19 млн євро, які звучать у закордонних медіа. Ще близько 1 млн євро «гірники» отримають з часом в якості бонуса. Бондаренко найближчим часом має стати гравцем клубу з Саудівської Аравії Аль-Ахлі», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєсму телеграм-каналі.

25-річний Бондаренко грає за першу команду Шахтаря з березня 2020 року (з перервою на оренду в Маріуполь). За цей час він забив 34 голи і зробив 29 результативних передач в 169 матчах. У поточному сезоні хавбек провів три поєдинки.

Його контракт з «гірниками» розрахований до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Бондаренка у вісім мільйонів євро.