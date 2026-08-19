Павло Василенко

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко перебуває за крок від переходу в саудівський Аль-Ахлі.

Сьогодні український футболіст має прибути до Саудівської Аравії, де приєднається до нових одноклубників. Переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії. Контракт планують оформити за схемою 3+1, а сума трансферу складатиме близько 19 мільйонів євро.

Місцевий журналіст Халед Аль-Захрані повідомляє, що після завершення переходу агентська комісія сягне двох мільйонів євро. Нагадаємо, що представляє інтереси Бондаренка агентство ProStar.

25-річний хавбек виступає за першу команду Шахтаря з березня 2020 року (з перервою на оренду в Маріуполь). За цей час він забив 34 голи і зробив 29 результативних передач в 169 матчах. У поточному сезоні хавбек провів три поєдинки.

Його контракт з «гірниками» розрахований до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Бондаренка у вісім мільйонів євро.