Бондаренко: «Кожен футболіст готовий їхати в збірну в будь-якому стані — і психологічному, і фізичному»

Національна збірна України готується до турніру Canadian Shield-2025, і серед новачків цього збору — півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. Для 24-річного хавбека це перший виклик до головної команди країни під керівництвом Сергія Реброва. Артем поділився емоціями, враженнями від перельоту до Канади й очікуваннями від поєдинку проти місцевої збірної.

— Я не знаю, тебе вітати з дебютом чи з поверненням. Ти як сприймаєш цей виклик?

— Чесно кажучи, думаю, що як з дебютом. Це вперше при Сергію Станіславовичу він мене викликав, тому новий виклик, велика відповідальність, гордість.

— Як ти відреагував, коли дізнався про виклик?

— Зрадів. Дуже зрадів.

— Зараз кінець сезону, сили на межі. Такий виклик — це плюс чи навпаки складніше психологічно?

— У такі моменти з’являються додаткові фізичні сили, психологічні. Я думаю, що кожен футболіст готовий їхати в збірну в будь-якому стані — і психологічному, і фізичному. Я не виключення.

— Як переніс переліт у Канаду? Чи складно адаптуватися?

— Чесно кажучи, організм трошки в шоці. Але в нас є кілька днів, щоб прийти до тями. Думаю, все буде добре.

— Тут зараз 12:43. Ти вже відчуваєш день чи ще ніч?

— Думаю, золота серединка. В Україні зараз приблизно вісім, а в мене десь відчуття, що години четверта-п’ята.

— Скільки потрібно часу на адаптацію, на твою думку? Маєш досвід, зокрема по Японії у складі донецького Шахтаря.

— Думаю, це питання кількох днів. У Японії адаптація пройшла спокійно.

— Ми зараз у Канаді. Перший в історії матч збірної України в цій країні. Що ти знаєш про канадський футбол?

— Знаю, що в Торонто грають кілька зірок, зокрема Бернардескі. Але найголовніше — в Канаді велика українська діаспора. Чекаємо на потужну підтримку.