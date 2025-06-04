Мартинюк: «Дуже щасливий дебютному виклику до збірної України»

Перед стартом турніру Canadian Shield-2025 дебютний виклик до національної збірної України отримав 23-річний захисник Олександрії Олександр Мартинюк. У розмові з пресслужбою УАФ він поділився емоціями від запрошення, першого перельоту за океан, знайомства з командою та спілкування з Сергієм Ребровим.

— Уже встиг адаптуватися до команди?

— Дякую за привітання. Ще повністю не адаптувався, але кожного дня спілкуємося з хлопцями, знайомимося. З деякими вже грав, з деякими — проти них. Поступово підлаштовуємося один до одного, формуємо хороший колектив.

— Ми раніше питали в інших новачків, як вони дізнавалися про виклик. Хтось кричав у кімнаті, хтось ледь телефон не впустив. А яка була твоя реакція?

— Я був дуже щасливий, що дали можливість спробувати себе на такому рівні. Це мій перший виклик до національної збірної. Всі вітали, телефонували, смс приходили майже кожну хвилину. Емоції були дуже сильні.

— Дебютний матч і одразу Канада. Як сприйняв цей досвід довгого перельоту?

— Та як — з радістю. Це ж дебют у збірній! Не важливо, скільки годин летіти, головне — можливість потренуватися і пограти за Україну. На все інше закрив очі.

— По якому часовому поясу зараз живеш?

— Вже стараємося жити по канадському. І засинав, і прокидався вже тут по місцевому часу.

— Чи мав індивідуальну розмову з Сергієм Ребровим?

— Так, я підійшов до нього в аеропорту, він привітав, сказав, що молодець і заслужив виклик. А далі все залежить від мене — як проявлю себе на тренуваннях, у матчах. Буду намагатися довести, що це не останній мій виклик.

— Тепер ви граєте в Канаді, де велика українська діаспора. Це якось додатково надихає?

— Звісно. Ми граємо не лише для тих, хто тут, у Канаді, а й для всіх українців у Європі, які виїхали через війну. Хочемо показати гідну гру, щоб усі українці раділи за нас і підтримували.