Борнмут і Баєр здобули синхронні перемоги. Постраждали Сельта та Динамо
Відомі англійський та німецький клуби забили по два м'ячі
У матчах п’ятого туру загального етапу Ліги Європи Баєр на виїзді здолав загребське Динамо, а Борнмут здобув вольову перемогу над Сельтою. Леверкузенці завершили зустріч із рахунком 2:0, тоді як англійська команда, попри гру в меншості, перемогла іспанців – 2:1.
Баєр упевнено провів перший тайм і ще до перерви створив собі комфортну перевагу. Рахунок у зустрічі було відкрито вже на десятій хвилині. Малік Тілльман скористався нагодою в атаці та відправив м’яч у ворота господарів.
Перед самим завершенням першої половини Баєр провів ще одну результативну атаку. На 45-й хвилині Джарелл Кванса подвоїв перевагу гостей.
Після перерви господарі намагалися скоротити відставання та більше володіли м’ячем, але оборона Баєра залишалася надійною. На 71-й хвилині леверкузенці втретє забили у ворота Динамо, однак після перегляду відеоповтору арбітри скасували взяття воріт.
У підсумку команда з Леверкузена зберегла перевагу у два м’ячі та здобула важливу перемогу на виїзді – 2:0. Матч у Загребі обслуговувала українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним.
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Поєдинок у Віго розпочався з активних дій господарів. Сельта намагалася швидко захопити ініціативу та створити тиск на ворота англійської команди. Спочатку гол Дурана не зарахували через офсайд, однак уже на 19-й хвилині господарі все ж відкрили рахунок.
Яго Аспас скористався моментом і вразив ворота Борнмута, вивівши Сельту вперед. Майже одразу англійці залишилися в меншості: Бафоде Діакіте отримав пряму червону картку після втручання VAR.
Здавалося, що чисельна перевага дозволить Сельті спокійно контролювати перебіг зустрічі. Однак Борнмут не зламався та після перерви змінив сценарій матчу. Уже на 47-й хвилині Альваро Родрігес відновив рівновагу, забивши гол на старті другого тайму.
Англійці продовжили діяти сміливо й не обмежилися лише обороною. Їхня активність принесла результат на 78-й хвилині, коли Раян забив переможний м’яч. Сельта намагалася врятувати матч у заключному відрізку, але Борнмут вистояв і вивіз із Віго три очки.
Для англійського клубу ця перемога стала вже п’ятою поспіль у поточному розіграші Ліги Європи. Особливої ваги результату додає те, що більшу частину зустрічі Борнмут провів у меншості, але все одно зумів переламати перебіг матчу та здобути вольову перемогу.
Борнмут продовжує лідирувати в турнірній таблиці, здобувши максимальні 15 очок у п’яти матчах. Команда вже майже гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу. Баєр має 12 балів і впевнено утримується в першій вісімці.
Динамо із Загреба набрало сім очок і розташовується в центральній частині таблиці, що наразі відповідає зоні стикових матчів плейоф. У трьох турах, що залишилися, хорватам потрібно буде боротися за збереження місця в топ-24.
Сельта зазнала четвертої поразки у п’яти зустрічах. В активі іспанської команди залишилося три очки, через що вона опустилася на 32-ге місце. Щоб зберегти шанси на потрапляння до зони стикових матчів, Сельті необхідно набирати максимум у трьох заключних поєдинках.
Ліга Європи, загальний етап, 5-й тур
Динамо Загреб – Баєр 0:2
Голи: Тілльман, 10, Кванса, 45
Сельта – Борнмут 1:2
Голи: Аспас, 19 – Родрігес, 47, Раян, 78
Вилучення: Діакіте, 23 (Борнмут)
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