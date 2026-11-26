Сергій Разумовський

У матчах п’ятого туру загального етапу Ліги Європи Баєр на виїзді здолав загребське Динамо, а Борнмут здобув вольову перемогу над Сельтою. Леверкузенці завершили зустріч із рахунком 2:0, тоді як англійська команда, попри гру в меншості, перемогла іспанців – 2:1.

Баєр упевнено провів перший тайм і ще до перерви створив собі комфортну перевагу. Рахунок у зустрічі було відкрито вже на десятій хвилині. Малік Тілльман скористався нагодою в атаці та відправив м’яч у ворота господарів.

Перед самим завершенням першої половини Баєр провів ще одну результативну атаку. На 45-й хвилині Джарелл Кванса подвоїв перевагу гостей.

Після перерви господарі намагалися скоротити відставання та більше володіли м’ячем, але оборона Баєра залишалася надійною. На 71-й хвилині леверкузенці втретє забили у ворота Динамо, однак після перегляду відеоповтору арбітри скасували взяття воріт.

У підсумку команда з Леверкузена зберегла перевагу у два м’ячі та здобула важливу перемогу на виїзді – 2:0. Матч у Загребі обслуговувала українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним.