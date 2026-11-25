Дебютний гол Забарного та два пенальті після VAR. ПСЖ і Рома не виявили сильнішого
Український захисник відзначився голом після розіграшу кутового
Французький ПСЖ та італійська Рома завершили внічию поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Одним із голів у складі парижан відзначився український захисник Ілля Забарний.
Гості відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зусиллям Маріо Ермосо. Парижани відповіли на 31-й хвилині після розіграшу кутового — Ілля Забарний виграв боротьбу у штрафному майданчику після подачі Сенні Маюлу та головою спрямував м'яч під стійку.
У другому таймі команди обмінялися реалізованими пенальті. На 60-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив одинадцятиметровий у ворота Роми за фол Веслі Франки, і Усман Дембеле впевнено переграв голкіпера (2:1). Однак на 75-й хвилині рефері знову скористався системою VAR і цього разу вказав на позначку у штрафному ПСЖ — Доніелл Мален точним ударом зрівняв рахунок.
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Ліга чемпіонів. Основний етап, 5-й тур
ПСЖ — Рома — 2:2
Голи: Забарний, 31, Дембеле, 62 (пен.) — Ермосо, 5, Мален, 75 (пен.)
У наступному турі ПСЖ зустрінеться з англійською Астон Віллою, а Рома зіграє проти португальського Спортінга. Обидва поєдинки заплановані на 8 грудня.
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