Денис Сєдашов

Французький ПСЖ та італійська Рома завершили внічию поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Одним із голів у складі парижан відзначився український захисник Ілля Забарний.

Гості відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зусиллям Маріо Ермосо. Парижани відповіли на 31-й хвилині після розіграшу кутового — Ілля Забарний виграв боротьбу у штрафному майданчику після подачі Сенні Маюлу та головою спрямував м'яч під стійку.

У другому таймі команди обмінялися реалізованими пенальті. На 60-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив одинадцятиметровий у ворота Роми за фол Веслі Франки, і Усман Дембеле впевнено переграв голкіпера (2:1). Однак на 75-й хвилині рефері знову скористався системою VAR і цього разу вказав на позначку у штрафному ПСЖ — Доніелл Мален точним ударом зрівняв рахунок.