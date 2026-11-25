«Гірники» могли відкрити рахунок уже на другій хвилині, однак удар вінгера виявився недостатньо сильним. Фенербахче відповів небезпечними атаками: на 11-й хвилині Дмитро Різник ліквідував загрозу, а згодом гол Мурікі скасували через гру рукою. Наприкінці тайму Аліссон також не зумів переграти голкіпера суперників.

Шахтар програли Фенербахче в матчі п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:1, а долю зустрічі вирішив гол Ведата Мурікі на 56-й хвилині.

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Після перерви турецька команда досягла свого. Мейсон Грінвуд пробив по воротах, Різник відбив м’яч, але Мурікі вдало зіграв на добиванні. За дві хвилини нападник забив удруге, проте арбітри зафіксували офсайд. Шахтар міг відігратися на 66-й хвилині, однак після штрафного Єгора Назарини м’яч відбив голкіпер Фенербахче Едерсон.

Команда Арди Турана зазнала третьої поспіль поразки в Лізі чемпіонів.

Шахтар має чотири очки та посідає 26-те місце. Наступний матч «гірники» проведуть 9 грудня проти Слована (19:45). Для виходу в плейоф потрібно потрапити до топ-24.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Шахтар – Фенербачхе – 0:1

Гол: Мурікі, 56.

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