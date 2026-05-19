Олександр Сукманський

Європейські путівки та трофей АПЛ опинилися на кону перед матчем, у якому зійдуться наставники, що залишають свої клуби наприкінці сезону.

Борнмут повернувся у боротьбу за місця в єврокубках після спаду Ліверпуля і можливого отримання Англією шостої путівки до Ліги чемпіонів. Команда практично гарантувала собі дебютний сезон у Європі, а нічия в цій зустрічі забезпечить щонайменше місце в Лізі Європи. Серія з 16 матчів без поразок у чемпіонаті підтверджує хорошу форму, однак статистика останніх сезонів насторожує: у чотирьох з шести випадків Борнмут програвав свій заключний домашній матч ліги. До того ж Андоні Іраола лише раз перемагав Манчестер Сіті у шести очних зустрічах як тренер.

Доля Манчестер Сіті продовжує залежати від Арсенала. Після перемоги лондонців над Бернлі команда Хосепа Гвардіоли мусить вигравати, щоб скоротити відставання до двох очок і перенести інтригу чемпіонської гонки на останній тур. Будь-який інший результат достроково принесе титул Арсеналу. Додаткової інтриги додає новина про відхід Гвардіоли після завершення сезону – це його останній виїзний матч у чемпіонаті на чолі клубу. Серія з 14 матчів без поразок свідчить про хороші шанси на перемогу, хоча останні виїзди на південне узбережжя Англії були складними – три поразки у чотирьох матчах.

В історії протистоянь Манчестер Сіті має 94% перемог над Борнмутом – 16 виграшів у 17 матчах, хоча минулого сезону господарі сенсаційно перемогли 2:1.

Серед статистичних фактів: п’ять з шести останніх матчів Борнмута в АПЛ завершувалися з понад 2,5 гола, а десять з тринадцяти останніх ігор Манчестер Сіті також були результативними.

Серед гравців, за якими варто стежити, – 19-річний Раян з Борнмута, який може стати першим підлітком з 2000 року, що забивав у чотирьох матчах АПЛ поспіль. У складі гостей Джеремі Доку забивав після 40-ї хвилини у трьох останніх виїзних матчах. Райан Крісті пропустить гру через дискваліфікацію, тоді як у Манчестер Сіті нових кадрових втрат немає.

З огляду на форму господарів і новини про відхід Гвардіоли, аналітики відзначають можливу цінність ставки на варіант перемоги Борнмута або нічию.

