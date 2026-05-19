Володимир Кириченко

Головний тренер Хосеп Гвардіола повідомив Манчестер Сіті, що залишить клуб влітку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Офіційна заява з’явиться згодом, оскільки Пеп зовсім скоро попрощається з уболівальниками «містян».

Зазначається, що є лише один кандидат на заміну Гвардіолі – Енцо Мареска.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Іспанський спеціаліст очолив містян в липні 2016 року. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2027-го. Гвардіола завоював з «Ман Сіті» 20 трофеїв.

«Містянам» залишилося зіграти 2 матчі до завершення сезону: 19 травня на виїзді проти Борнмута і 24-го вдома проти Астон Вілли.

Нагадаємо, гол Семеньйо приніс Манчестер Сіті перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії.