Гвардіола влітку залишить Манчестер Сіті
Іспанський спеціаліст про своє рішення повідомив босів «містян»
близько 3 годин тому
Головний тренер Хосеп Гвардіола повідомив Манчестер Сіті, що залишить клуб влітку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Офіційна заява з’явиться згодом, оскільки Пеп зовсім скоро попрощається з уболівальниками «містян».
Зазначається, що є лише один кандидат на заміну Гвардіолі – Енцо Мареска.
Іспанський спеціаліст очолив містян в липні 2016 року. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2027-го. Гвардіола завоював з «Ман Сіті» 20 трофеїв.
«Містянам» залишилося зіграти 2 матчі до завершення сезону: 19 травня на виїзді проти Борнмута і 24-го вдома проти Астон Вілли.
Нагадаємо, гол Семеньйо приніс Манчестер Сіті перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії.
