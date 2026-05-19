Манчестер Сіті погодив призначення наступника Гвардіоли
Ним стане колишній тренер Челсі
близько 2 годин тому
Гвардіола і Мареска / Фото - BBC
Відомий італійський спеціаліст Енцо Мареска близький до призначення головним тренером Манчестер Сіті.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сторони досягли повної усної домовленості щодо співпраці. Очікується, що фахівець підпише контракт терміном на три роки.
Повідомляється, що боси Манчестер Сіті розглядали Мареску як основного кандидата на заміну Пепу Гвардіолі.
Наразі сторони готують остаточне оформлення угоди.
З 2022 по 2023 рік Мареска був асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті. Італієць залишив Челсі у січні цього року.
Раніше стало відомо, що Гвардіола влітку залишить Манчестер Сіті.