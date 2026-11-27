Боровся з раком, але не зміг перемогти. Помер воротар збірної Ісландії
Не стало героя ісландського футболу
Ісландський футбол сколихнула трагічна звістка: у віці 37 років помер воротар Інгвар Йонссон, який тривалий час боровся з раком. Про смерть голкіпера повідомив його клуб Вікінгур, чинний дворазовий чемпіон країни.
«З великим сумом та глибоким горем повідомляємо, що наш дорогий друг і товариш по команді Інгвар Йонссон, воротар Вікінгура, помер у середу, 25 листопада, в оточенні найближчих людей. Серця клубу та всіх Вікінгів з його родиною та близькими. Висловлюємо найщиріші співчуття», – йдеться у заяві клубу.
Йонссон виступав за Вікінгур із 2020 року. За цей час він допоміг команді здобути чотири титули та три Суперкубки. Останній матч за клуб воротар провів 3 травня проти Кефлавіка.
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Протягом кар'єри ісландець також захищав кольори Ньярдвіка та Стьярнана на батьківщині, норвезьких Старту, Саннеса й Саннефьорда, а також данського Віборга.
На міжнародному рівні Йонссон провів вісім матчів за збірну Ісландії. Він був частиною команди, яка створила одну з найгучніших сенсацій Євро-2016, діставшись чвертьфіналу турніру. Дебют голкіпера за національну команду відбувся саме у фінальній частині чемпіонату Європи.
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