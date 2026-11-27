Павло Василенко

Ісландський футбол сколихнула трагічна звістка: у віці 37 років помер воротар Інгвар Йонссон, який тривалий час боровся з раком. Про смерть голкіпера повідомив його клуб Вікінгур, чинний дворазовий чемпіон країни.

«З великим сумом та глибоким горем повідомляємо, що наш дорогий друг і товариш по команді Інгвар Йонссон, воротар Вікінгура, помер у середу, 25 листопада, в оточенні найближчих людей. Серця клубу та всіх Вікінгів з його родиною та близькими. Висловлюємо найщиріші співчуття», – йдеться у заяві клубу.

Йонссон виступав за Вікінгур із 2020 року. За цей час він допоміг команді здобути чотири титули та три Суперкубки. Останній матч за клуб воротар провів 3 травня проти Кефлавіка.