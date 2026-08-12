Павло Василенко

Юний футболіст житомирського Полісся Максим Баранівський, якому було 17 років, пішов з життя 11 серпня. Про це повідомила пресслужба «вовків».

«Зупинилося серце нашого вихованця – Максима Баранівського. Для нашої родини Полісся це невимовно тяжка та болюча втрата. Важко знайти слова, щоб прийняти й усвідомити, що Максима більше немає поруч», – сказано у заяві клубу.

У Поліссі не повідомляють про причину смерті футболіста. В клубі висловили свої співчуття батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Максима.