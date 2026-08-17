Володимир Кириченко

У 36-річному віці померла колишня наречена ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні Володимира Кличка (64-5, 53 КО) Хайден Панеттьєрі. Про смерть акторки для ABC News повідомив її батько Скіп Панеттьєрі.

«Із глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Хайден. Вона була неймовірним світлом і справжньою силою природи, яка дарувала безмірну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам людей, які бачили її на екрані».

Обставини смерті Панеттьєрі наразі невідомі.

Панеттьєрі найбільш відома ролями Клер Беннет у серіалі «Герої» та Джульєтти Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також акторка знялася у фільмах «Пам’ятай титанів», «Виховуючи Гелен», «Принцеса льоду» та «Крик 4».

Панеттьєрі та Кличко виховували доньку Каю, яка народилася у 2014 році. У 2018 році було ухвалено рішення передати основну опіку над Каєю Володимиру, після чого дівчинка переїхала жити до батька.

У 2022 році Панеттьєрі розповіла про боротьбу з алкогольною залежністю та післяпологовою депресією.

У 2023 році брат Хайден, Янсен Панеттьєрі, помер у 28-річному віці через кардіомегалію та ускладнення, пов’язані з аортальним клапаном.

У травні Панеттьєрі випустила мемуари під назвою «This Is Me: A Reckoning», де розповіла про життя поза публічністю, зокрема про післяпологову депресію, залежність і відновлення.

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