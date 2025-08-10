Павло Василенко

Боруссія Дортмунд поки що придбала лише одне підсилення на майбутній сезон, а саме Джоба Беллінгема, молодшого брата Джуда Беллінгема, за якого вони заплатили Сандерленду 30,5 мільйона євро.

За даними відомого Bild, причина безактивності дортмундців на трансферному ринку криється поза межами поля. А саме, клубу довелося виділити аж 11 мільйонів євро на повну реконструкцію кухні на стадіоні «Сігнал Ідуна Парк», що становить п'яту частину загального бюджету клубу на цей сезон.

Після минулорічної санітарної перевірки існуючі кухонні приміщення були визнані «застарілими та несанкціонованими», що змусило керівництво швидко діяти, щоб забезпечити відповідність стадіону нормам охорони здоров’я та безпеки.

Через ці раптові витрати клуб досі був надзвичайно стриманим щодо трансферів. Окрім придбання молодого Беллінгема, інших підкріплень немає, і керівництво наразі намагається звільнити бюджет, продаючи гравців.

У списку потенційних гравців, які відправляться на заміну, також є футболісти з двома найвищими зарплатами в клубі – захисник Ніклас Зюле та півзахисник Юліан Брандт. Клуб активно шукає для них нові команди, щоб звільнити місце для залучення нових футболістів.

Нагадаємо, що раніше цього літа Боруссія вже продала Джеймі Байно-Гіттенса до Челсі за 56 мільйонів євро, намагаючись амортизувати фінансове навантаження.