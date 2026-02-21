Боруссія Дортмунд переживає серію успішних результатів, змагаючись за Бундеслігу з Баварією, але в планах керівництва клубу на літо запланована перебудова команди, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, 9 футболістів можуть покинути команду по завершенні сезону. Деякі з них вважаються впевненими кандидатами на на вихід інші залежать від наявних пропозицій.

Через високу зарплату в Дортмунді можуть попрощатися з Нікласом Зюле та Юліаном Брандтом. Не проти відпустити Альмугера Кабара, Селіха Озджана та Емре Джана.

Статус недоторканих в команді мають Серу Гірассі, Ніко Шлоттербек та Юліан Рюєрсон.

