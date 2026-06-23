Олександр Сукманський

У третьому турі групи B чемпіонату світу-2026 збірні Боснії і Герцеговини та Катару проведуть вирішальний матч у Сіетлі. Для обох команд будь-яка втрата очок може означати завершення виступів на турнірі вже після групового етапу.

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Після поразки від Швейцарії з рахунком 1:4 у попередньому турі шанси боснійців на вихід до плейоф суттєво знизилися. Теоретично команда ще може посісти одне з двох перших місць у групі, однак для цього необхідна велика поразка Канади в паралельному матчі та власна переконлива перемога. Додатковим викликом є серія без перемог у шести останніх матчах в основний час, де команда шість разів зіграла внічию та зазнала однієї поразки.

Катар опинився у схожій ситуації. Після розгромної поразки від Канади з рахунком 0:6 у другому турі, під час якої команда отримала дві червоні картки, її перспективи виходу з групи суттєво погіршилися. Для продовження боротьби катарцям також необхідно перемагати та сподіватися на сприятливий результат в іншому матчі групи.

В історії особистих зустрічей невелика перевага на боці Катару, який має одну перемогу та одну нічию. Водночас єдина перемога Боснії і Герцеговини на чемпіонатах світу була здобута саме над азійською командою — Іраном на мундіалі 2014 року.

Статистика свідчить, що в 13 з 15 останніх офіційних матчів боснійці завдавали щонайменше трьох ударів у площину воріт. Крім того, у десяти з одинадцяти останніх поєдинків за їхньої участі забивали обидві команди.

У складі Боснії і Герцеговини варто відзначити Ерміна Махміча, який забив гол престижу в матчі проти Швейцарії. Для нападника це був п’ятий гол у семи останніх матчах за клуб і збірну після перерви.

Катар може покладати надії на Ахмеда Алаеддіна — останнього футболіста, який відзначався голом за національну команду. Його два м’ячі у кваліфікації допомогли збірній здобути перемоги з різницею щонайменше у чотири голи.

У майбутньому матчі Боснія і Герцеговина не зможе розраховувати на дискваліфікованого Таріка Мухаремовича. Через відсторонення також пропустять гру катарці Хомам Аль Амін та Ассім Мадібо.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Боснія і Герцеговина — Катар так: коефіцієнт на перемогу Боснії — 1.37, на перемогу Катару — 7.71. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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