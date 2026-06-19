ЧМ-2026. Збірна Швейцарії у більшості розгромила Боснію і Герцеговину
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години томуПідписатися в
У поєдинку другого туру групи B на чемпіонаті світу-2026 пройшов поєдинок між збірними Швейцарії та Боснії і Герцеговини. Гра пройшла в Лос-Анджелесі і завершився перемогою швейцарців з рахунком 4:1.
Основні події матчу відбулися у другому таймі. На 74-й хавбек команди з Альп Йоган Манзамбі відкрив рахунок, фланговий півзахисник Рубен Варгас подвоїв перевагу. На 90-й хвилині Манзамбі оформив дубль.
У компенсований час хавбек Ермін Махмич скоротив відстань. Зрештою півзахисник Граніт Джака відновив гандикап у три голи з пенальті.
Захисник боснійців Тарік Мухаремович був вилучений на 80-й хвилині.
ЧС-2026, 2-й тур
Група В
Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1
Голи: Манзамбі, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен) – Махмич, 90+3.
Поділитись