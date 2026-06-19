Павло Василенко

Збірна Канади розтрощила команду Катару з рахунком 6:0 у рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026.

Канада розгромила Катар (6:0) в другому турі групового етапу ЧС-2026. Ключову роль у протистоянні зіграли два вилучення у складі команди катарців. На 33-й хвилині поле покинув Хомам Аль-Амін за фол останньої надії, а на 53-й Ассім Омер Мадібо отримав червону картку внаслідок свого жорсткого порушення правил проти Ісмаеля Коне, якого винесли на ношах зі зламаною ногою.

Також варто відзначити хет-трик Джонатана Девіда.

Канада посідає перше місце в групі, маючи чотири очки. У наступному турі 24 червня команда протистоятиме Швейцарії.

Катар йде четвертим з одним балом. 24 червня вони зіграють з Боснією і Герцеговиною.

ЧС-2026, 2-й тур

Група В

Канада – Катар – 6:0

Голи: Ларін, 16, Девід, 29, 45+3, 90+2, Саліба, 64, Аль-Маннаї, 75 (автогол).