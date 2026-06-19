Шість голів, два вилучення, моторошна травма і хет-трик: Канада розгромила Катар на ЧС-2026
Господарі турніру здобули впевнену перемогу
22 хвилини томуПідписатися в
Збірна Канади розтрощила команду Катару з рахунком 6:0 у рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026.
Канада розгромила Катар (6:0) в другому турі групового етапу ЧС-2026. Ключову роль у протистоянні зіграли два вилучення у складі команди катарців. На 33-й хвилині поле покинув Хомам Аль-Амін за фол останньої надії, а на 53-й Ассім Омер Мадібо отримав червону картку внаслідок свого жорсткого порушення правил проти Ісмаеля Коне, якого винесли на ношах зі зламаною ногою.
Також варто відзначити хет-трик Джонатана Девіда.
Канада посідає перше місце в групі, маючи чотири очки. У наступному турі 24 червня команда протистоятиме Швейцарії.
Катар йде четвертим з одним балом. 24 червня вони зіграють з Боснією і Герцеговиною.
ЧС-2026, 2-й тур
Група В
Канада – Катар – 6:0
Голи: Ларін, 16, Девід, 29, 45+3, 90+2, Саліба, 64, Аль-Маннаї, 75 (автогол).
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