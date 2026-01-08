Павло Василенко

ПСЖ українського захисника Іллі Забарного знову вписав своє ім’я в історію, здобувши черговий трофей у драматичному матчі проти Марселя. Команда Луїса Енріке поступалася до самої 95-ї хвилини, але зуміла вирвати нічию, а згодом і перемогу в серії пенальті.

Парижани підходили до гри в статусі майже беззаперечного гегемона минулого сезону: вони зібрали всі внутрішні нагороди, оступившись лише у фіналі Клубного чемпіонату світу. Цього разу їхнім суперником у матчі за Суперкубок Франції став принциповий Марсель, а поєдинок відбувся у Кувейті.

Гра видалася напруженою з перших хвилин. Команди обмінювалися гострими моментами, воротарі не раз рятували свої клуби від неминучих голів. ПСЖ відкрив рахунок, але Марсель зумів нав’язати боротьбу й змусив парижан нервувати до самого фінального свистка. Кульмінація настала у компенсований час, коли точний удар Гонсалу Рамуша перевів матч у серію пенальті.

Там холоднокровнішими виявилися футболісти ПСЖ, а героєм став воротар Люкас Шевальє, який відбив два удари й приніс парижанам ще один престижний трофей.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний провів матч на лаві для запасних.

Це другий трофей для ПСЖ менше ніж за місяць. 17 грудня команда Луїса Енріке обіграла Фламенго у фіналі Міжконтинентального кубку (1:1, 2:1 – по пенальті).

Суперкубок Франції-2025, фінал

ПСЖ – Марсель – 2:2. По пенальті – 4:1

Голи: Дембеле, 13, Рамуш, 90+5 – Грінвуд, 76 (пенальті), Пачо, 87 (автогол).