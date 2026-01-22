Марсель поступився Ліверпулю в матчі 7 туру Ліги чемпіонів. Гра завершилась з рахунком 0:3.

Гості могли вийти вперед на 23-й хвилині, проте VAR скасував гол Екітіке і перервав святкування.

Перед перервою Собослаї відкрив рахунок зі штрафного, спрямуавши м'яч під стінкою, що вистрибнула без підстраховки.

Провансальці не впали духом, сподіваючись знайти свій шанс, але на 72-й хвилині все перекреслив автогол Рульї. Голкіер Марселя не зміг впоратись з прострілом Фрімпонга.

В компенсований час Гакпо пробив низом у нижній кут після пасу Гравенберха, встановивши підсумковий рахунок матчу.

Ліга чемпіонів. 7 тур

Марсель - Ліверпуль 0:3

Голи: Собослаї, 45+1, Рульї, 73 (автогол), Гакпо, 90+3