Ліга чемпіонів. Ліверпуль не помітив Марсель на шляху до топ-8
Чемпіон Англії надолужує втрачене в єврокубках
близько 1 години тому
Марсель поступився Ліверпулю в матчі 7 туру Ліги чемпіонів. Гра завершилась з рахунком 0:3.
Гості могли вийти вперед на 23-й хвилині, проте VAR скасував гол Екітіке і перервав святкування.
Перед перервою Собослаї відкрив рахунок зі штрафного, спрямуавши м'яч під стінкою, що вистрибнула без підстраховки.
Провансальці не впали духом, сподіваючись знайти свій шанс, але на 72-й хвилині все перекреслив автогол Рульї. Голкіер Марселя не зміг впоратись з прострілом Фрімпонга.
В компенсований час Гакпо пробив низом у нижній кут після пасу Гравенберха, встановивши підсумковий рахунок матчу.
Ліга чемпіонів. 7 тур
Марсель - Ліверпуль 0:3
Голи: Собослаї, 45+1, Рульї, 73 (автогол), Гакпо, 90+3