Брайтон намагається відірватися від зони вильоту після перемоги 2:0 над Брентфордом на виїзді, але прийматиме Ноттінгем Форест, який перебуває в серйозній боротьбі за збереження місця в Англійській Прем’єр-лізі.

Форма команд та новини перед матчем

Брайтон переживав тривожну серію з однієї перемоги в 13 матчах ліги (6 нічиїх, 6 поразок), але перемога 2:0 над Брентфордом дещо зняла тиск з Фабіана Гюрцелера. Команда ще не виграла два матчі поспіль у чемпіонаті з листопада, але має цікаву прикмету: обидві попередні перемоги були саме над Брентфордом і Форестом. Вдома «чайки» перемогли лише Бернлі з аутсайдерів у останніх семи матчах ліги (4 нічиї, 2 поразки), а в останніх восьми недільних домашніх іграх чемпіонату здобули лише дві перемоги (3 нічиї, 3 поразки).

Ноттінгем Форест вийшов до 1/8 Ліги Європи, перемігши Фенербахче 4:2 за сумою, але програв 1:2 Ліверпулю в неділю – це друга поспіль поразка під керівництвом Вітора Перейри. Команда стартує тур лише з двома очками відриву від зони вильоту. Безвиграшна серія в лізі триває чотири матчі (2 нічиї, 2 поразки), а в останніх двох іграх чемпіонату вони не забивали, хоча завдали 56 ударів з моменту останнього гола.

Історія протистоянь

Форест» не перемагав Брайтон у останніх п’яти виїзних матчах ліги (2 нічиї, 3 поразки). Брайтон прагне зробити лише четвертий дубль в історії протистояння після перемоги в першому матчі.

Гаряча статистика та тренди

Сім з восьми останніх матчів Брайтона в Прем’єр-лізі мали менше 2,5 голи.

Брайтон забив дві третини своїх голів у чемпіонаті цього сезону після перерви (24 з 36).

Форест забив 9 з 12 виїзних голів у лізі цього сезону після перерви.

Лише Брайтон (9) програвав більше виїзних матчів ліги на перерві, ніж Форест (HT: 2 перемоги, 3 нічиї, 8 поразок).

Ключові гравці та втрати

Денні Велбек потребує одного голу, щоб досягти двозначної позначки в Прем’єр-лізі цього сезону – чотири його останні голи в усіх турнірах були другими в матчі. Ігор Жезус – спеціаліст на виїзді: 9 з 12 його голів цього сезону припали саме на гостьові матчі.

У Брайтона під питанням участь ветерана Джеймса Мілнера через травму, отриману на вихідних. У Фореста немає нових травм.

Прогноз

З огляду на тенденцію Брайтона до низькоскорингових матчів останнім часом, ставка на менше 2,5 голи в грі виглядає розумним варіантом.

