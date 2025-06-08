Капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко розповів, що призвело до сенсаційної перемоги у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2025 проти однолітків із Іспанії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Для цієї перемоги ми довго працювали. У роздягальні я сказав хлопцям, що вірю в них, вірю в нашу команду. Якщо робитимемо все зважено й будемо один за одного, а також не забудемо те, що відпрацьовували протягом цілого тижня...

Так і вийшло. Добре відпрацювали в обороні, майже не давали супернику можливостей створювати моменти біля наших воріт, а самі провели непоганий матч. Були ще два-три епізоди, коли ми могли забити.