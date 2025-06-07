Півзахисник молодіжної збірної України Володимир Бражко поділився ставленням до свого невиклику до національної команди на товариський турнір Canadian Shield.

Відчуваю себе відновленим після травми на 100%. Чому не викликали у дорослу збірну – не знаю. Це рішення тренера. Моє завдання — грати у футбол. Поїду у молодіжку, пограю там. Такий період, потрібно через це пройти, щоб потім з новими силами потрапити знову у збірну.

Мені виклики в молодіжну збірну і в національну дуже важливі. Кожен матч за кожну збірну мені дуже важливий, це як новий виклик для мене. Звичайно, хочеться і там, і там виступати добре. І сподіваюсь, вже наступного виклику я буду в національній збірній. Буду все робити для цього.

Не хочу порівнювати молодіжну збірну на Євро-2023 та на Євро-2025, бо і на тому чемпіонаті у нас був дуже сильний склад. І зараз по гравцям дуже сильний склад. Сподіваюся, у нас все буде добре – у нас хороші гравці. Не хочу нікого виділяти, бо лідер повинен бути у команді. Якщо ми будемо як один організм, сподіваюсь, все буде добре, – сказав Бражко в інтерв'ю «Суспільне Спорт».