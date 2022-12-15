«Тоттенхем» на місяць втратив гравця збірної Бразилії
Бразилія готова чекати Анчелотті до червня
Поки можуть призначити тимчасового тренера
Збірна Бразилії готова чекати, щоб призначити тренером Карло Анчелотті.
Раніше тренер відхилив пропозицію від бразильців, Щоб залишитися в «Реалі». Втім, Бразилію це не зупинить.
Заради італійця федерація готова чекати до літа, коли завершиться нинішній сезон. До цього часу можуть призначити тимчасового наставника, повідомляє Gazeta Esoportiva.
Також серед кандидатів є Зідендін Зідан, але у француза немає бажання тренувати Бразилію.
При цьому, гравці Бразилії бачать тренером місцевого фахівця.
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