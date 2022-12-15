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Бразилія готова чекати Анчелотті до червня

Поки можуть призначити тимчасового тренера
Футбол У світі
15 грудня 13:50
Бразилія готова чекати Анчелотті до червня

Збірна Бразилії готова чекати, щоб призначити тренером Карло Анчелотті.

Раніше тренер відхилив пропозицію від бразильців, Щоб залишитися в «Реалі». Втім, Бразилію це не зупинить.

Заради італійця федерація готова чекати до літа, коли завершиться нинішній сезон. До цього часу можуть призначити тимчасового наставника, повідомляє Gazeta Esoportiva.

Також серед кандидатів є Зідендін Зідан, але у француза немає бажання тренувати Бразилію.

При цьому, гравці Бразилії бачать тренером місцевого фахівця.

 

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Бразилії (футбол) Карло Анчелотті

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