Олександр Сукманський

Одним з найочікуваніших матчів стартових турів чемпіонату світу-2026 стане протистояння Бразилії та Марокко в групі C. Поєдинок відбудеться в Нью-Джерсі та зведе між собою одного з головних фаворитів турніру і команду, яка стала сенсацією попереднього мундіалю.

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Збірна Бразилії розпочинає боротьбу за рекордний шостий титул чемпіона світу після трьох поспіль перемог у товариських матчах. За цей відрізок команда забила 11 м’ячів, підтвердивши свій потужний атакувальний потенціал.

Особливе значення для бразильців має й той факт, що останній раз чемпіонат світу в США вони вигравали у 1994 році. Попри те, що після тріумфу 2002 року команда лише одного разу проходила далі чвертьфіналу, саме Бразилія залишається рекордсменом за кількістю матчів та перемог на чемпіонатах світу.

Марокко не може похвалитися такою історією виступів на мундіалях, однак команда продовжує підтверджувати, що вихід до півфіналу ЧС-2022 не був випадковістю. Африканська збірна пройшла відбір на чемпіонат світу зі стовідсотковим результатом, вигравши всі вісім матчів, після чого здобула перемогу на Кубку арабських націй і дійшла до фіналу Кубка африканських націй.

Після завершення континентального турніру марокканці не програють у п’яти товариських матчах поспіль. Останньою перевіркою перед стартом чемпіонату світу стала нічия 1:1 з Норвегією.

У трьох попередніх очних зустрічах Бразилія здобула дві перемоги, однак останній матч між командами завершився успіхом Марокко з рахунком 2:1 у товариському поєдинку 2023 року.

Статистика також додає інтриги майбутньому протистоянню. Бразилія не програє стартові матчі чемпіонатів світу вже 20 поєдинків поспіль, тоді як Марокко жодного разу не перемагало у своїх перших матчах на мундіалях.

Серед ключових футболістів варто відзначити Вінісіуса Жуніора, який останнім часом взяв участь у трьох результативних діях за клуб і збірну. У складі Марокко одним із лідерів залишається Браїм Діас, який відзначився трьома результативними діями у п’яти останніх матчах.

Перед стартом зустрічі Бразилія очікує на повне відновлення Неймара після травми литкового м’яза. У Марокко через пошкодження вибули Найєф Агерд та Абде Еззалзулі, а участь Нуссаїра Мазрауї залишається під питанням.

З огляду на статус команд та їхні поточні результати, матч обіцяє стати одним з найнапруженіших і найцікавіших на старті турніру.

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