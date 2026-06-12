Павло Василенко

Двох гравців виключили зі складу збірної Марокко лише за кілька годин до офіційного початку чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці. Вінгер Абде Еззальзулі з Бетіса та захисник Марселя Наєф Агерд не візьмуть участі в мундіалі через травми.

Еззальзулі отримав травму правого коліна під час недільного товариського матчу проти Норвегії (1:1), тоді як Агерд має проблеми з пахом. У випадку 24-річного вінгера Бетіса спочатку здавалося, що він може хоча б відновитися до плейоф, але цього не відбудеться.

Обидва гравці були частиною команди, яка посіла четверте місце на попередньому чемпіонаті світу в Катарі. Їх замінили в складі вінгер Анже Амін Сбаї та захисник Маруан Саадан з саудівського Аль-Фатеха.

Чинні чемпіони Кубка африканських націй зіграють свій перший матч турніру проти Бразилії в неділю ввечері в Іст-Ратерфорді. Також їхніми суперниками у групі C є Шотландія та Гаїті.

Сьгодні Канада стартує на домашньому ЧС-2026 матчем проти Боснії і Герцеговини.