Павло Василенко

Неймара викликали на чемпіонат світу, але зараз він бореться з травмою. Бразильська федерація опублікувала заяву щодо зірки.

34-річний форвард востаннє грав за збірну Бразилії у жовтні 2023 року, коли порвав хрестоподібні зв'язки в матчі проти Уругваю.

Відтоді він мав проблеми з низкою травм. Незважаючи на це, головний тренер бразильців Карло Анчелотті вирішив викликати досвідченого гравця на чемпіонат світу в США, Мексиці та Канаді.

В середині травня Неймар отримав травму литки в матчі Сантоса проти Корітіби. У ЗМІ з'явилися припущення, що його навіть можуть виключити із заявки збірної Бразилії. Однак тепер бразильці опублікували нову заяву щодо здоров'я гравця.

«Неймар пройшов МРТ у понеділок. Аналізи показали хороший прогрес у його лікуванні – в межах очікуваних параметрів. Гравець продовжить підготовку до свого повернення, як заплановано медичним штабом збірної Бразилії», – йдеться у заяві.

Бразильці зіграють свій перший матч на чемпіонаті світу в ніч 14 червня з Марокко.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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