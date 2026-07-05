Олександр Сукманський

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії зіграє з Норвегією. Поєдинок відбудеться у Нью-Джерсі, а переможець продовжить боротьбу за трофей у чвертьфіналі.

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Форма команд

Бразилія завершила груповий етап на першому місці у квартеті C, набравши сім очок (2 перемоги, 1 нічия). У 1/16 фіналу пентакампеони також не обійшлися без труднощів: команда поступалася Японії, однак змогла вирвати перемогу з рахунком 2:1 завдяки голу в компенсований час.

Це була перша перемога збірної Бразилії у матчі плейоф чемпіонату світу після вольового камбеку з часів чвертьфіналу ЧС-2002 проти Англії. Також бразильці виграли дев'ять із десяти останніх матчів на стадії 1/8 фіналу мундіалю.

Втім, є й менш приємна статистика: шість останніх матчів плейоф чемпіонатів світу проти європейських збірних завершувалися для Бразилії поразками.

Норвегія посіла друге місце у групі I. Перед заключним туром команда вже гарантувала собі вихід до плейоф, тому тренерський штаб суттєво оновив стартовий склад. У 1/16 фіналу скандинави перемогли Кот-д'Івуар з рахунком 2:1, здобувши свою першу в історії перемогу у матчі плейоф чемпіонату світу.

Тепер команда Стаале Сольбаккена спробує вперше пробитися до чвертьфіналу мундіалю. Оптимізму норвежцям додає форма — 15 перемог у 20 останніх матчах (3 нічиї, 2 поразки).

Історія протистоянь

Норвегія залишається незручною суперницею для Бразилії. У чотирьох очних матчах скандинави жодного разу не програли, здобувши дві перемоги та двічі зігравши внічию. До цієї серії входить і перемога Норвегії з рахунком 2:1 на чемпіонаті світу 1998 року.

Цікава статистика

У чотирьох з п'яти останніх матчів Бразилії було забито рівно три голи.

Сім із дев'яти м'ячів бразильців на ЧС-2026 були забиті після 30-ї хвилини.

В усіх чотирьох матчах Норвегії на цьому чемпіонаті світу забивали обидві команди.

У кожному з п'яти останніх офіційних матчів Норвегії голи забивалися після 85-ї хвилини.

Кадрова ситуація

У складі Бразилії під питанням участь Каземіро. Також існують серйозні сумніви щодо готовності Лукаса Пакети та Рафіньї.

Норвегія розраховує на повернення захисника Юліана Рюерсона, який відновлюється після травми стегна.

Гравці, за якими варто стежити

Півзахисник Бразилії Бруну Гімарайнш уже віддав чотири результативні передачі на нинішньому чемпіонаті світу. Більше асистів за одну світову першість у складі збірної Бразилії має лише Пеле — шість.

У Норвегії ключовою фігурою залишається Мартін Едегор. Якщо він оформить ще одну гольову передачу, то стане першим футболістом з 1966 року, який відзначався асистом у кожному зі своїх перших чотирьох матчів на чемпіонатах світу.

Прогноз

Обидві команди мають потужний атакувальний потенціал, а матчі за участю Норвегії на цьому турнірі регулярно виходять результативними. Очікується відкрита гра з великою кількістю небезпечних моментів.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Бразилія — Норвегія так: коефіцієнт на перемогу бразильців — 1.79, на перемогу норвежців — 4.41. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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