Сергій Разумовський

Вінгер національної збірної Бразилії Рафінья Діас не допоможе своїй команді у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року проти збірної Норвегії. Причиною стала травма, через яку 29-річний футболіст продовжує працювати окремо від загальної групи. Про це повідомляє Globo Esporte.

Рафінья зазнав пошкодження заднього м’яза правого стегна ще під час матчу другого туру групового етапу проти Гаїті. У тій зустрічі збірна Бразилії здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0, однак для вінгера поєдинок мав неприємні наслідки. Після отриманої травми футболіст був змушений пропустити наступні ігри команди.

Через проблеми зі стегном Рафінья не зіграв у матчі групового етапу проти Шотландії, який також завершився перемогою Бразилії з рахунком 3:0. Крім того, вінгер пропустив і перший поєдинок плей-оф проти Японії. У тому матчі бразильці здобули непросту перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до наступного раунду турніру.

У збірній Бразилії розраховували, що Рафінья зможе відновитися до гри проти Норвегії. Однак медичний штаб команди вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста. Наразі головним завданням є поступове повернення гравця до повноцінних навантажень, щоб він міг бути готовим до можливого чвертьфінального матчу.

За інформацією джерела, під час останнього тренування Рафінья виходив на поле, але не працював разом з основною групою. Бразильський вінгер займався за індивідуальною програмою. Його тренування тривало приблизно 30-40 хвилин, після чого футболіст залишив поле.

Такий режим підготовки свідчить про те, що відновлення Рафіньї триває, але він поки не готовий до повноцінної участі у матчах високої інтенсивності. У плей-оф чемпіонату світу кожна гра має максимальне значення, тому тренерський і медичний штаби Бразилії не хочуть передчасно повертати футболіста на поле.

Втрата Рафіньї є відчутною для збірної Бразилії, адже вінгер є важливим гравцем атакувальної лінії команди. Його швидкість, дриблінг, уміння загострювати гру на фланзі та створювати моменти для партнерів могли б стати серйозною зброєю у матчі проти Норвегії. Водночас бразильці мають достатню глибину складу, щоб знайти варіанти для заміни футболіста у стартовому складі.

Матч Бразилія — Норвегія відбудеться у неділю, 5 липня. Початок зустрічі заплановано на 23:00. Також варто зазначити, що Рафінья не є єдиним кадровим питанням для збірної Бразилії на цьому етапі турніру. Раніше повідомлялося, що півзахисник Лукас Пакета через травму, ймовірно, більше не зіграє на чемпіонаті світу-2026.