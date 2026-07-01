Сергій Разумовський

Збірна Норвегії пробилася до наступного раунду чемпіонату світу-2026, обігравши Кот-дʼІвуар у матчі 1/16 фіналу з рахунком 2:1. Вирішальний гол у складі скандинавської команди забив Ерлінг Голанд.

Для нападника Манчестер Сіті цей м’яч став уже п’ятим на турнірі. Раніше Голанд оформив два дублі — у матчах проти Іраку та Сенегалу. У поєдинку проти Франції форвард залишився на лаві запасних: головний тренер Норвегії Столе Сольбаккен вирішив поберегти лідерів перед стартом плейоф.

Попри це, Голанд продовжив результативну серію на своєму дебютному чемпіонаті світу. Він забивав у кожному матчі турніру, в якому виходив на поле, і вже став одним із головних героїв норвезької збірної на Мундіалі.

Загалом на рахунку форварда 60 голів у 53 матчах за національну команду Норвегії. Його результативність на рівні збірної залишається винятковою, а виступи на ЧС-2026 лише зміцнюють його статус одного з найкращих нападників сучасного футболу.

Нагадаємо, Голанд встановив історичне досягнення, ставши першим гравцем за 72 роки, який забив у кожному зі своїх перших трьох матчів на чемпіонатах світу. Матч проти Кот-дʼІвуару підтвердив, що форвард продовжує бути ключовою зброєю Норвегії у плейоф.