Камерун вперше за 10 років виграв матч чемпіонату світу. У Бразилії
Бразилія вперше в історії програла африканській команді на ЧС
Камерун виграв, але не пройшов в плей-оф
Камерун обіграв Бразилію (1:0) в матчі ЧС-2022.
Вперше в історії бразильці програли африканській команді на чемпіонаті світу. До цього всі сім матчів з представниками Африки « селесао » виграли, повідомляє Squawka.
Камерун ж виграв свій перший матч на ЧС за останні п'ять турнірів. До цього була перемога аж на ЧС-2002 над Саудівською Аравією.
Крім того, Камерун перервав рекордну серію Бразилії на мундіалях.
Однак в плей-оф африканці не вийшли.
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