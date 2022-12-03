Бразилія вперше в історії програла африканській команді на ЧС

Камерун виграв, але не пройшов в плей-оф

Камерун обіграв Бразилію (1:0) в матчі ЧС-2022.

Вперше в історії бразильці програли африканській команді на чемпіонаті світу. До цього всі сім матчів з представниками Африки « селесао » виграли, повідомляє Squawka.

Камерун ж виграв свій перший матч на ЧС за останні п'ять турнірів. До цього була перемога аж на ЧС-2002 над Саудівською Аравією.

Крім того, Камерун перервав рекордну серію Бразилії на мундіалях.

Однак в плей-оф африканці не вийшли.