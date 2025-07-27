Павло Василенко

Суд розпочав судовий розгляд проти бразильського гравця Фламенго.

Бруно Енріке – колишній гравець Крузейро, Уберландії, Ітумбіари, Гояса, Вольфсбурга та Сантоса. За Фламенго він виступає із 2019 року. 34-річний бразилець двічі виступав за національну збірну.

Однак його кар'єра незабаром може піти під схил. Вінгера звинувачують у маніпулюванні спортивними результатами на користь гравців.

У 2023 році, як повідомляється, Енріке повідомив брата про намір отримати жовту картку у матчі Фламенго проти Сантоса. Суддя справді виніс йому попередження на 95 хвилині.

Раніше сім'я футболіста, як повідомляється, робила великі онлайн-ставки на те, що він отримає жовту картку. Проте вони не очікували, що букмекери одразу виявлять підозрілу активність на їхніх рахунках.

Поліція конфіскувала електронні пристрої сім'ї та друзів Енріке та проаналізувала їхнє листування. На підставі цього справу було передано до прокуратури, а звідти – до суду.

Було встановлено, що гравець діяв навмисне, здійснивши шахрайство у букмекерській конторі та спортивне шахрайство. Йому висунуто кілька звинувачень загалом. Наразі йому загрожує від двох до 17 років позбавлення волі.

Футболіст виступив із заявою, в якій наголосив на своїй невинності.

«Я вірю у правосуддя. Я переконаний, що ніколи не брав участі у жодній незаконній діяльності», – написав він у соцмережах.

Очікується, що вищезгаданий судовий розгляд триватиме кілька тижнів. Якщо суд визнає 34-річного бразильця винним, то йому, ймовірно, доведеться повісити бутси на цвях.