Павло Василенко

Бразильський форвард Карпат Ігор Невес залишить команду після трьох проведених сезонів у Львові. Його контракт з клубом завершується 30 червня 2026 року і сторони вирішили завершити співпрацю.

Невес за два з половиною сезони в Карпатах провів 73 поєдинки, забив 16 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.

В кампанії 2025/26 Ігор відіграв за Карпати 15 матчів, на його рахунку два голи і один асист.

Останні півроку бразилець провів на правах оренди в складі Руха: 13 матчів, два голи.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінюється в 800 тисяч євро.