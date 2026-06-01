Сергій Разумовський

Голкіпер Оболоні Денис Марченко найближчим часом стане гравцем Карпат. Про це повідомляє «ТаТоТаке». За даними джерела, львівський клуб уже близький до завершення переходу молодого воротаря, який у минулому сезоні виступав за київську команду.

Раніше в інформаційному просторі фігурувала сума трансферу на рівні двох мільйонів євро, однак, за оновленими даними, Карпати заплатять за Марченка значно менше. Йдеться про компенсацію, яка буде приблизно вдвічі нижчою від попередньо озвученої суми.

Водночас Оболонь може отримати вигоду і в майбутньому. Очікується, що в угоді буде передбачено відсоток від наступного продажу футболіста, який складе близько 20 відсотків. Таким чином київський клуб збереже за собою можливість заробити на потенційному подальшому трансфері воротаря.

Крім того, Карпати планують посилити воротарську позицію ще одним виконавцем. До львівської команди також має приєднатися Юрій-Володимир Герета, який перейде з Руху на правах вільного агента, тобто без виплати трансферної компенсації.

Марченку наразі 19 років. У сезоні-2025/26 він узяв участь в 11 матчах за Оболонь. За цей час молодий голкіпер пропустив 15 м’ячів, а також тричі зумів зберегти свої ворота недоторканими.

Раніше Карпати продали голкіпера Назара Домчака до празької Славії за п'ять мільйонів євро.