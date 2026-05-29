Сергій Разумовський

Львівські Карпати офіційно повідомили про перехід центрального нападника Бабукара Фаала до чеської Вікторії Пльзень. Трансфер також підтвердив новий клуб футболіста.

Вікторія активувала клаусулу, прописану в контракті 23-річного гамбійського форварда. Сума викупу становила 3 мільйони євро. Із чеським клубом Фаал підписав угоду на чотири роки.

До Карпат нападник приєднався у лютому 2026 року, перейшовши з Руху за 500 тисяч євро. Загалом в українському футболі гравець перебував із лютого 2025 року.

У нинішньому сезоні Бабукар Фаал провів 29 матчів на клубному рівні, у яких забив 11 м’ячів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що інтерес до форварда також виявляли київське Динамо та італійський Удінезе.