Павло Василенко

Бразильський Греміо домовився про трансфер колишнього вінгера донецького Шахтаря Тете. 25-річний футболіст повертається на батьківщину, де підпише повноцінний контракт строком на чотири роки. Як повідомляє Globo Esporte, угода фактично завершена, а до офіційного оголошення сторонам залишилося залагодити лише окремі бюрократичні формальності.

Спочатку Греміо розглядав варіант оренди гравця, однак грецький Панатінаїкос, якому належать права на Тете, не погодився на такі умови. Переломним моментом стали переговори наприкінці тижня: клуб і футболіст досягли усної згоди щодо повноцінного переходу. Фінансові деталі трансферу наразі не розголошуються.

Для Тете цей перехід має особливе значення, адже він є вихованцем Греміо. У 2019 році бразилець був проданий до Шахтаря за 42 мільйони реалів, так і не дебютувавши за основну команду рідного клубу. В Україні він розкрився під керівництвом Луїша Каштру – нинішнього головного тренера Греміо, що також стало важливим фактором у переговорах.

Після виступів за Шахтар вінгер пограв у кількох європейських чемпіонатах: захищав кольори французького Ліона, англійського Лестера, турецького Галатасарая та грецького Панатінаїкоса. У нинішньому сезоні в Греції Тете провів 27 матчів, забив два м’ячі та віддав сім результативних передач. Минулого сезону його статистика була значно яскравішою – 11 голів і три асисти у 49 поєдинках. Тепер він готується розпочати нову сторінку кар’єри там, де все починалося.