Сергій Стаднюк

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Серед інших своїх потенційних суперників дізнався й донецький Шахтар. З ними «гірники» можуть зустрітися у разі вильоту від грецького Панатінаїкоса у третьому раунді відбору Ліги Європи.

У Шахтаря за рішенням УЄФА було п’ять можливих варіантів жеребу:

⚒️ Ларн (Північна Ірландія) / Санта-Клара (Португалія)

⚒️ Переможений у парі Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди)

⚒️ Переможений у парі Фредрікстад (Норвегія) – Мідтьюлланн (Данія)

⚒️ Переможений у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Легія (Польща)

⚒️ АІК (Швеція) / Дьор (Угорщина)

У підсумку донеччанам випав не найбажаніший варіант. Підопічні Арди Турана зіграють проти переможеного у парі Ліги Європи Серветт – Утрехт. Перші матчі на цій стадії заплановані на 21 серпня, а ігри у відповідь – на 28-ме число.

Перший матч проти Панатінаїкоса Шахтар проведе вже 7 серпня. Гра у відповідь відбудеться 14-го числа. Раніше визначився суперник «гірників» у випадку успіху з греками.