УЄФА визначив подальшу долю Шахтаря у випадку вильоту від команди Тете
Якщо «гірники» не пройдуть клуб свого колишнього гравця, на цьому шлях не закінчиться
близько 1 години тому
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Серед інших своїх потенційних суперників дізнався й донецький Шахтар. З ними «гірники» можуть зустрітися у разі вильоту від грецького Панатінаїкоса у третьому раунді відбору Ліги Європи.
У Шахтаря за рішенням УЄФА було п’ять можливих варіантів жеребу:
⚒️ Ларн (Північна Ірландія) / Санта-Клара (Португалія)
⚒️ Переможений у парі Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди)
⚒️ Переможений у парі Фредрікстад (Норвегія) – Мідтьюлланн (Данія)
⚒️ Переможений у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Легія (Польща)
⚒️ АІК (Швеція) / Дьор (Угорщина)
У підсумку донеччанам випав не найбажаніший варіант. Підопічні Арди Турана зіграють проти переможеного у парі Ліги Європи Серветт – Утрехт. Перші матчі на цій стадії заплановані на 21 серпня, а ігри у відповідь – на 28-ме число.
Перший матч проти Панатінаїкоса Шахтар проведе вже 7 серпня. Гра у відповідь відбудеться 14-го числа. Раніше визначився суперник «гірників» у випадку успіху з греками.