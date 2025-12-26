Вінгер Панатінаїкоса Тете може незабаром повернутися до чемпіонату Бразилії, повідомляє ESPN.

За даними джерела, інтерес до 25-річного бразильця виявляє Греміу, який нещодавно очолив колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру. Раніше Тете вже грав під керівництвом португальського спеціаліста у складі гірників.

Переговори між клубами вже розпочалися. Очікується, що перехід відбудеться на правах оренди з опцією викупу за чотири мільйони євро.

Тете є вихованцем Греміу, звідки перебрався до Шахтара взимку 2019 року. Цього сезону він провів 27 матчів, забив два голи і віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Шахтаря погодив перехід в новий клуб.