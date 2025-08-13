Павло Василенко

Бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін може перейти в Фулгем. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб і 22-річний футболіст погодили особисті умови.

Шахтар наполягає на сумі трансферу в 50 мільйонів євро, переговори між «дачниками» і «гірниками» повинні продовжитися в найближчі дні або будуть перенесені на наступний тиждень.

Кевін у нинішньому сезоні встиг провести три матчі за Шахтар: чотири голи і дві результативні передачі.

Контракт бразильця з клубом розрахований до 31 грудня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 12 мільйонів євро.